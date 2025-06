Il Clint attore e regista nei cruciverba: la soluzione è Eastwood

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Clint attore e regista' è 'Eastwood'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EASTWOOD

Perché la soluzione è Eastwood? Eastwood è il cognome dell’attore e regista statunitense Clint Eastwood, famoso per film come Per un pugno di dollari e Ispettore Callaghan. La parola richiama un nome iconico nel mondo del cinema, simbolo di talento e carisma. Con il suo stile unico, Eastwood ha lasciato un’impronta indelebile sulla settima arte, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

E Empoli

A Ancona

S Savona

T Torino

W Washington

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

