I ripiani della torta nei cruciverba: la soluzione è Strati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I ripiani della torta' è 'Strati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRATI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Strati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strati.

Perché la soluzione è Strati? Strati indica i diversi livelli sovrapposti di un oggetto, come nel caso di una torta, dove i ripiani sono i piani sovrapposti che la compongono. È un termine molto usato anche in altri contesti, come nei vestiti o nelle rocce, per descrivere qualcosa composto da più parti o livelli. Quindi, quando si parla di strati, si fa riferimento a una sequenza di piani impilati uno sopra l’altro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un portafrutta con più ripianiLo è la torta ricoperta dallo zuccheroTorta di pasta frollaNella torta e nella focacciaArdono sulla torta

Stai cercando la risposta alla definizione "I ripiani della torta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

