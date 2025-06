I controlli che rimettono a nuovo i motori nei cruciverba: la soluzione è Revisioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I controlli che rimettono a nuovo i motori' è 'Revisioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REVISIONI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Revisioni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Revisioni.

Perché la soluzione è Revisioni? Le revisioni sono interventi tecnici che ripristinano le condizioni ottimali di un motore, eliminando usura e difetti. Attraverso controlli accurati, sostituzioni di parti e messa a punto, il motore torna a funzionare come nuovo, garantendo affidabilità e performance. Sono fondamentali per mantenere in perfette condizioni i veicoli e prolungarne la vita utile. La manutenzione preventiva è sempre la scelta migliore per evitare problemi futuri.

Se ti sei imbattuto nella definizione "I controlli che rimettono a nuovo i motori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

