La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I castighi per il bambino discolo' è 'Punizioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUNIZIONI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Punizioni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Punizioni? Le punizioni sono sanzioni o conseguenze applicate ai bambini discoli per aiutarli a capire i limiti e a comportarsi correttamente. Servono a insegnare responsabilità e rispetto, favorendo una crescita equilibrata. Tuttavia, è importante usarle con moderazione e in modo costruttivo, per non danneggiare l’autostima del bambino. Quindi, le punizioni sono strumenti educativi utili quando usati con saggezza.

Hai trovato la definizione "I castighi per il bambino discolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

U Udine

N Napoli

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

