CONI

La soluzione Coni di 4 lettere

Perché la soluzione è Coni? I coni sono oggetti con basi circolari e superfici laterali che si restringono verso un punto. Sono usati in cucina, come coni gelato, o in geometria, per rappresentare forme tridimensionali. La loro forma unica li rende facilmente riconoscibili e utili in molteplici contesti quotidiani e tecnici. Sono un esempio di come le forme semplici possano avere molteplici applicazioni pratiche e creative.

Hai davanti la definizione "Hanno basi circolari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

