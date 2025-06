Formaggio svizzero a pasta dura nei cruciverba: la soluzione è Emmental

EMMENTAL

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Emmental? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Emmental.

Perché la soluzione è Emmental? L'Emmental è un formaggio svizzero a pasta dura, noto per le sue grandi bolle e il sapore delicato e leggermente nocciolato. Tipico delle Alpi svizzere, viene prodotto con latte di mucca e si riconosce facilmente per i suoi buchi caratteristici. Perfetto per insalate, panini o da gustare da solo, rappresenta un simbolo della tradizione casearia svizzera.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un formaggio a pasta duraFormaggio svizzero duro simile al ParmigianoNoto formaggio lombardo a pasta morbidaPolverizzano il formaggio sui piatti di pastaUn tipico formaggio svizzero

