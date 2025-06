È una tosse... da ciuco nei cruciverba: la soluzione è Asinina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È una tosse... da ciuco' è 'Asinina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASININA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Asinina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Asinina.

Perché la soluzione è Asinina? Asinina è un termine che deriva da asino e indica qualcosa di molto difficile o complicato, spesso associato a comportamenti ostinati o testardi. È usata in modo scherzoso per descrivere situazioni o persone che si comportano con una certa testardaggine o che sembrano insensibili alle ragioni degli altri. In definitiva, rappresenta una caratteristica tipicamente attribuita all’asino, simbolo di testardaggine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Violento attacco di tossePuò dolere a chi ha la tosseUn tipo di tosseCosì è detta una convulsa tosse infantileProvoca forte tosse

