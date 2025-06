È privo di cittadinanza nei cruciverba: la soluzione è Apolide

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È privo di cittadinanza' è 'Apolide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APOLIDE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Apolide: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apolide? Privo di cittadinanza indica una condizione in cui una persona non è riconosciuta come membro di nessuno Stato, chiamata appunto apolide. Questa condizione può derivare da situazioni storiche, legali o di confini sfumati tra nazioni. Essere apolide comporta spesso difficoltà legali e sociali, rendendo complesso l'accesso a diritti fondamentali. Conoscere questa parola aiuta a capire le sfide di chi si trova senza patria riconosciuta.

Hai davanti la definizione "È privo di cittadinanza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

