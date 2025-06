Contrapposta all analisi nei cruciverba: la soluzione è Sintesi

SINTESI

Perché la soluzione è Sintesi? La parola sintesi indica l'arte di riassumere e mettere insieme le idee principali di un testo o di un discorso, creando un quadro chiaro e coerente. È il processo di combinare elementi diversi in un’unica visione d’insieme, eliminando il superfluo. In breve, permette di comprendere tutto in modo rapido ed efficace, facilitando la comunicazione e la comprensione complessiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Analisi di laboratorioSi contrappone all analisiCategoria di libri contrapposta a saggisticaUn analisi medicaÈ contrapposta alla poesia

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

