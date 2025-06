Consumato dagli acidi nei cruciverba: la soluzione è Roso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consumato dagli acidi' è 'Roso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSO

Curiosità e Significato... La parola Roso è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Roso.

Perché la soluzione è Roso? Consumato dagli acidi si riferisce a qualcosa che è stato indebolito o danneggiato da sostanze acide, come il ferro che si corrode o il metallo che si scioglie. La parola ROSO descrive proprio questa condizione di deterioramento o corrosione causata dagli acidi, evidenziando come un materiale possa essere alterato e consumato nel tempo. È un termine utile per parlare di processi di deterioramento naturale o chimico.

