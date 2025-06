Comandava i Nordisti nei cruciverba: la soluzione è Grant

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Comandava i Nordisti' è 'Grant'.

GRANT

La soluzione Grant di 5 lettere

Perché la soluzione è Grant? Grant significa concedere o conferire qualcosa, spesso un diritto, un privilegio o un aiuto finanziario. Il termine deriva dall'inglese e si utilizza frequentemente in contesti ufficiali, come sovvenzioni o premi. Nella storia, il nome è legato anche a personaggi importanti come il generale Ulysses S. Grant, che ha guidato le forze nordiste durante la guerra civile americana. Una parola che evoca decisione e generosità.

Hai trovato la definizione "Comandava i Nordisti" in uno schema? La soluzione corretta è Grant.

