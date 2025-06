Città del Nevada che fu fondata dai mormoni nei cruciverba: la soluzione è Las Vegas

LAS VEGAS

Curiosità e Significato... La soluzione Las Vegas di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Las Vegas per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Las Vegas? Las Vegas è una città del Nevada famosa per il suo vibrante intrattenimento, casinò e luci sfavillanti. Fondata dai Mormoni nel XIX secolo, originariamente era un insediamento di pionieri che successivamente si trasformò in il simbolo del divertimento e del gioco d’azzardo. Oggi rappresenta uno dei principali centri turistici mondiali, con un’atmosfera unica e coinvolgente.

