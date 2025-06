Chiacchere a cui se di fretta si mette il bando nei cruciverba: la soluzione è Ciance

CIANCE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ciance, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ciance? Ciance indica una chiacchiera leggera e spesso inutile, quella conversazione che si fa di fretta, senza approfondimenti. È il tipico scambio di parole superficiali, spesso detto per riempire il silenzio o per passare il tempo senza impegno. Un modo informale e un po’ scherzoso di definire le chiacchiere veloci, quelle che si mettono in fretta da parte quando si ha poco tempo a disposizione.

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

