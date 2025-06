Che esalano vapore nei cruciverba: la soluzione è Fumanti

FUMANTI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fumanti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fumanti? Fumanti sono sostanze che sprigionano vapore o fumo, come le piante aromatiche o i cibi caldi. Il termine richiama l'idea di qualcosa che emette vapori visibili, spesso per indicare prodotti o alimenti appena preparati. In generale, si riferisce a tutto ciò che, durante la cottura o l’uso, produce un flusso di vapore, creando un’atmosfera di calore e freschezza.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Che esalano vapore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

G R U O T R I G E E S Mostra soluzione



