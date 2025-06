Cetaceo caratterizzato da pinne pettorali molto sviluppate nei cruciverba: la soluzione è Megattera

MEGATTERA

Perché la soluzione è Megattera? Il Megattera è una grande balenottera appartenente ai cetacei, nota per le sue pinne pettorali particolarmente sviluppate, che possono arrivare a un terzo della lunghezza del corpo. Queste pinne sono utili per la manovrabilità e i movimenti agili nell’acqua. È uno degli animali marini più affascinanti e riconoscibili, simbolo di maestosità negli oceani di tutto il mondo.

M Milano

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

