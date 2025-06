Biscottini sottili da tè nei cruciverba: la soluzione è Lingue Di Gatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Biscottini sottili da tè

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Biscottini sottili da tè' è 'Lingue Di Gatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINGUE DI GATTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Lingue Di Gatto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lingue Di Gatto? Le lingue di gatto sono biscotti sottili e croccanti, simili a delicate lingue, spesso serviti con dessert o tè. Il loro nome deriva dalla forma allungata e snella che ricorda appunto le lingue di un gatto. Perfetti per accompagnare dolci cremosi o come snack sfizioso, sono un classico della pasticceria italiana. Un vero piacere per il palato e per gli occhi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ama il tuo come te stessoL azienda che ha lo slogan Per te Per tuttiUn attrezzo per il fai da teUna padella per sottili frittatineCosì è il tè molto scuro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Biscottini sottili da tè" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

U Udine

E Empoli

D Domodossola

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

I I S C U D O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIOSCURI" DIOSCURI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.