Perché la soluzione è Ubicare? Ubicare significa trovare o stabilire la posizione di qualcosa o qualcuno, come indicato nel luogo dove si trova o si deve mettere. È un termine spesso usato per indicare l'atto di collocare un oggetto in un punto preciso, oppure di individuare una località. In sostanza, è il modo in cui si definisce e si segnala la posizione di qualcosa nel contesto in cui si trova.

La definizione "Alloggiare, situare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

B Bologna

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

