NEPALESI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Nepalesi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nepalesi.

Perché la soluzione è Nepalesi? NePalesi si riferisce alle persone originarie del Nepal, un paese tra le montagne dell’Himalaya. Il termine sottolinea l’identità culturale e nazionale di chi vive o proviene da questa affascinante terra, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e il monte Everest. In breve, “NePalesi” è il modo in cui si indica chi ha radici in questa affascinante nazione asiatica.

N Napoli

E Empoli

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

