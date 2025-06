Vi si riuniscono in conclave nei cruciverba: la soluzione è Cardinali

CARDINALI

La parola Cardinali è una soluzione di 9 lettere

Perché la soluzione è Cardinali? I cardinali sono alti prelati della Chiesa cattolica che, quando si riuniscono in conclave, eleggono il Papa. La parola deriva dal latino cardo, che significa cerniera o punto di snodo, indicando il ruolo centrale che rivestono nelle decisioni ecclesiastiche. Sono figure di grande importanza religiosa e spirituale, simbolo di unità e guida per i credenti nel mondo.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

