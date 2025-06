Vi nacque Chiabrera nei cruciverba: la soluzione è Savona

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi nacque Chiabrera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi nacque Chiabrera' è 'Savona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAVONA

Curiosità e Significato... La soluzione Savona di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Savona per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Savona? Savona è una città portuale situata sulla Riviera ligure, famosa per il suo passato storico e il pittoresco porto. La frase Vi nacque Chiabrera si riferisce al poeta Gabriello Chiabrera, nato proprio qui. La città rappresenta un importante centro culturale e marittimo, simbolo di tradizione e bellezza naturale, ed è un punto di riferimento per chi cerca storia e mare in Liguria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi nacque PicassoVi nacque Toulouse-LautrecVi nacque LeonardoVi nacque un san FrancescoVi nacque Apollo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Vi nacque Chiabrera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

V Venezia

O Otranto

N Napoli

A Ancona

O R A C S C I T T A O L O G O O M A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATALO GOASTRONOMICO" CATALO GOASTRONOMICO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.