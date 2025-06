La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vestire' è 'Indossare' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDOSSARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Indossare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Indossare? Vestire significa indossare abiti o vestimenti su se stessi, preparandosi per affrontare la giornata o un'occasione speciale. È un gesto quotidiano che rappresenta anche cura di sé e stile personale. Scegliere cosa vestirsi riflette spesso la propria personalità e umore, rendendo questa azione molto più di una semplice copertura del corpo. In sostanza, vestirsi è un modo di esprimere chi si è.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un modo di vestire detto alla franceseTrasandati nel vestireUn pratico modo di vestireAccostamento nel vestire molto accuratoVestire senza veste

Hai davanti la definizione "Vestire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

C N O A C C I V A

Mostra soluzione