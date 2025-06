Un macchinario presente nei mulini industriali nei cruciverba: la soluzione è Setacciatrice

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un macchinario presente nei mulini industriali' è 'Setacciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETACCIATRICE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Setacciatrice più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Setacciatrice.

Perché la soluzione è Setacciatrice? La setacciatrice è un macchinario utilizzato nei mulini industriali per separare e filtrare i materiali in base alle dimensioni. Attraverso una rete o un sistema di vibrature, permette di eliminare impurità o di suddividere le materie prime in diverse frazioni, ottimizzando il processo di produzione e garantendo un prodotto finale uniforme e di qualità. È un elemento essenziale per la lavorazione dei cereali e non solo.

Hai davanti la definizione "Un macchinario presente nei mulini industriali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

