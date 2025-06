Un gioco di carte molto in voga nei cruciverba: la soluzione è Burraco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un gioco di carte molto in voga' è 'Burraco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURRACO

Curiosità e Significato... La soluzione Burraco di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Burraco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Burraco? Il Burraco è un popolare gioco di carte italiano molto amato, che si gioca in famiglia o tra amici. Si tratta di una sfida di abilità e strategia, dove i giocatori cercano di formare combinazioni di carte per ottenere punti e vincere la partita. Con il suo ritmo coinvolgente e le regole semplici, il Burraco rappresenta un passatempo ideale per divertirsi e socializzare.

Stai cercando la risposta alla definizione "Un gioco di carte molto in voga"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

R Roma

R Roma

A Ancona

C Como

O Otranto

