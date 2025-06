Un custode di anime nei cruciverba: la soluzione è Parroco

PARROCO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Parroco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Parroco.

Perché la soluzione è Parroco? Parroco è il sacerdote che si prende cura della comunità religiosa, guidando spiritualmente i fedeli e amministrando i sacramenti. È visto come un custode di anime, ovvero colui che si dedica al benessere spirituale delle persone, offrendo conforto e guida nei momenti difficili. In sintesi, il parroco rappresenta un punto di riferimento e protezione per chi cerca fede e sostegno.

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

C Como

O Otranto

