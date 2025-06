Tortura l innamorato nei cruciverba: la soluzione è Gelosia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tortura l innamorato' è 'Gelosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GELOSIA

Curiosità e Significato... La parola Gelosia è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gelosia.

Perché la soluzione è Gelosia? Gelosia è un sentimento di insicurezza o sospetto che nasce dal timore di perdere l'amore o l'affetto di qualcuno. Spesso provoca comportamenti possessivi o tormentosi, come domande incessanti o controlli. È un'emozione comune nelle relazioni, ma può diventare dannosa se non gestita con consapevolezza. Conoscere la gelosia aiuta a comprenderne le cause e a mantenere rapporti più sani e equilibrati.

Hai davanti la definizione "Tortura l innamorato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

