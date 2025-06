Tasto che ferma per un po il suono della sveglia nei cruciverba: la soluzione è Snooze

SNOOZE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Snooze? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Snooze.

Perché la soluzione è Snooze? Snooze è il tasto che, premuto, mette in pausa il suono della sveglia per alcuni minuti, permettendoti di dormire ancora un po'. È il piccolo gesto che consente di guadagnare qualche minuto in più di sonno, senza spegnere definitivamente la sveglia. Un alleato per chi ama coccolarsi sotto le coperte prima di affrontare la giornata!

Hai davanti la definizione "Tasto che ferma per un po il suono della sveglia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

N Napoli

O Otranto

O Otranto

Z Zara

E Empoli

