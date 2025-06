Squassa le navi nei cruciverba: la soluzione è Tempesta

Home / Soluzioni Cruciverba / Squassa le navi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Squassa le navi' è 'Tempesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPESTA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tempesta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tempesta.

Perché la soluzione è Tempesta? Tempesta indica un forte episodio di maltempo caratterizzato da vento, pioggia intensa e spesso fulmini. È una condizione atmosferica temporanea ma potente, che può causare disagi e danni, soprattutto in mare e sulla terraferma. In senso figurato, si usa anche per descrivere situazioni di grande agitazione o conflitto. Insomma, una vera e propria furia della natura o della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si costruiscono naviSpumeggiano dietro le naviLa invertono le naviCarburante per naviParti delle navi che stanno sott acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Squassa le navi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R I N M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINOR" MINOR

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.