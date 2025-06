Sono state canonizzate nei cruciverba: la soluzione è Sante

SANTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sante? Sante indica persone riconosciute ufficialmente come santi dalla Chiesa, cioè coloro che hanno vissuto virtù straordinarie e sono stati canonizzati. Questo termine celebra figure di grande esempio spirituale e morale, spesso venerati come modelli di fede. La canonizzazione rappresenta un riconoscimento pubblico del loro percorso di santità, rendendoli esempi di devozione per credenti di tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono state assolte per erroreChe sono state valutateAzzurra Il Moro di Venezia e Luna Rossa ne sono state protagonisteSono uguali all originaleI bei sono originali

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

