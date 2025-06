Sono dieci in un km nei cruciverba: la soluzione è Ettometri

ETTOMETRI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ettometri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ettometri? Ettometri sono unità di misura che indicano una distanza di mille metri ciascuna. Il termine deriva dal greco hekatón (cento) e metron (misura). Sono utili per calcolare lunghezze elevate, come distanze tra città o capisaldi geografici. Quindi, quando si parla di ettometri, si fa riferimento a grandi misure di lunghezza, facilitando la comprensione di spazi molto estesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono dieci in un chilometroIn dieci sono pariSono in sei e in dieciSono dieci in un millennioSono dieci in un chilo

Se "Sono dieci in un km" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

C L K I E N T O G N A



