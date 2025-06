Si mette nelle risposte pungenti nei cruciverba: la soluzione è Pepe

PEPE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pepe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pepe? Mettere pepe significa aggiungere un tocco di vivacità, pungente e saporito, a qualcosa. La parola richiama l'uso del pepe come spezia, che dà carattere e brio a un piatto. In senso figurato, si riferisce a commenti taglienti o battute argute che catturano l'attenzione. Insomma, il pepe rende tutto più interessante e pungente!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si mette vicino ai fumatoriLo fa chi si esprime con parole pungentiSi dice di risposte molto vagheIl bastone che si mette fra le ruoteLa pulce che si mette nell orecchio

