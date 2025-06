Si esprime con percentuale nei cruciverba: la soluzione è Percentuale

Home / Soluzioni Cruciverba / Si esprime con percentuale

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si esprime con percentuale' è 'Percentuale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERCENTUALE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Percentuale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Percentuale.

Perché la soluzione è Percentuale? La parola percentuale indica una quota espressa in modo relativo rispetto a un totale, rappresentata in percento. È usata per confrontare parti di un insieme, come ad esempio il 20% di sconto o la percentuale di studenti che hanno superato l'esame. In breve, serve a comunicare proporzioni in modo semplice e immediato, facilitando la comprensione dei dati e delle statistiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo ha colorito chi si esprime con vivacitàLo fa chi si esprime con parole pungentiCosì si esprime il sapienteLo esprime chi si penteUna percentuale la esprime alle urne

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Si esprime con percentuale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

U Udine

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O N D T E E R E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDENTORE" REDENTORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.