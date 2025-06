Se non c è, alcuni non riescono a dormire nei cruciverba: la soluzione è Buio

Home / Soluzioni Cruciverba / Se non c è, alcuni non riescono a dormire

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se non c è, alcuni non riescono a dormire' è 'Buio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Buio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Buio.

Perché la soluzione è Buio? Il buio è l'assenza di luce, che si presenta soprattutto di notte o in ambienti oscuri. Per molte persone, il buio aiuta a rilassarsi e a prendere sonno, mentre altri possono trovarlo inquietante. La sua presenza favorisce il riposo, creando un ambiente tranquillo e silenzioso. È un elemento naturale che, quando manca, può rendere difficile chiudere occhio e rilassarsi completamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dinastia di alcuni imperatori romaniNome di alcuni fiumi inglesiPrecedono alcuni annunciLe hanno molti e alcuniAlcuni arnesi servono a diversi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Se non c è, alcuni non riescono a dormire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

I Imola

O Otranto

N O T T A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTINIO" ATTINIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.