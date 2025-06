Ricoperto d acqua nei cruciverba: la soluzione è Inondato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ricoperto d acqua' è 'Inondato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INONDATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Inondato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Inondato.

Perché la soluzione è Inondato? Inondato indica qualcosa o qualcuno sommerso dall'acqua, spesso a causa di piogge intense o allagamenti. È uno stato in cui le superfici o i luoghi sono completamente coperti da acqua, rendendo difficile o impossibile l'accesso. Questo termine si usa anche in senso figurato, come per descrivere situazioni travolte da eventi improvvisi e intensi, sottolineando l’idea di essere sopraffatti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Totalmente ricoperto d acquaFondo d acquaQuelli nell acqua durano pocoFornisce acqua caldaRelativo ad uno sport in acqua

Hai davanti la definizione "Ricoperto d acqua" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

