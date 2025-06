Ribattere un opinione nei cruciverba: la soluzione è Confutare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ribattere un opinione' è 'Confutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONFUTARE

Perché la soluzione è Confutare? Confutare significa dimostrare che un'idea o un'affermazione sono sbagliate, fornendo argomentazioni solide e prove concrete. È il modo per smontare un'opinione opposta, mostrando perché non regge o non è corretta. In altre parole, è l'atto di ribattere con forza e chiarezza, contribuendo a chiarire la verità in una discussione o confronto.

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

