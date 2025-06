Regolarizza situazioni illegali nei cruciverba: la soluzione è Sanatoria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regolarizza situazioni illegali' è 'Sanatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANATORIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sanatoria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sanatoria? Sanatoria indica un'azione per regolarizzare situazioni o pratiche illegali, spesso nel campo edilizio, fiscale o amministrativo. È uno strumento che permette di sanare irregolarità passate, rendendo tutto in regola con le normative vigenti. In sostanza, consente di mettere a posto situazioni non conformi, offrendo una via legale per ottenere regolarità e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Azioni illegaliBrutte situazioniSituazioni probabiliSituazioni di primo contattoLe scommesse illegali sui risultati calcistici

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

