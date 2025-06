Recitava con Hardy nei cruciverba: la soluzione è Laurel

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recitava con Hardy' è 'Laurel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAUREL

Curiosità e Significato... La parola Laurel è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Laurel.

Perché la soluzione è Laurel? Recitava con Hardy è un indovinello che porta alla parola Laurel. La lauro, o alloro, è una pianta simbolo di vittoria e gloria, spesso usata in corone di trionfo nell'antichità. Questo termine rappresenta anche un elemento di prestigio e riconoscimento. In breve, la parola richiama l’idea di successo e celebrazione, rendendola perfetta per chi cerca un simbolo di vittoria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così era detto Oliver HardyRecitava con Solenghi e la MarchesiniLa Colbert che recitavaArnoldo che recitavaGiorgio che cantava e recitava

Hai davanti la definizione "Recitava con Hardy" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

L Livorno

