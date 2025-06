Razza canina ritenuta pericolosa nei cruciverba: la soluzione è Pitbull

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Razza canina ritenuta pericolosa' è 'Pitbull'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PITBULL

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pitbull, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pitbull? Il Pitbull è un tipo di cane spesso associato a episodi di aggressività, motivo per cui molte autorità lo considerano potenzialmente pericoloso. Originariamente allevato per il lavoro e la difesa, oggi richiede grande responsabilità da parte dei proprietari. La sua fama di cane aggressivo ha portato a restrizioni e regolamentazioni in diverse regioni, sottolineando l'importanza di un addestramento adeguato.

Hai davanti la definizione "Razza canina ritenuta pericolosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

