Quello di Adamo fu originale nei cruciverba: la soluzione è Peccato

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di Adamo fu originale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello di Adamo fu originale' è 'Peccato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PECCATO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Peccato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Peccato? Il termine peccato indica un'azione considerata sbagliata o moralmente sbilanciata, spesso legata a una trasgressione rispetto a norme religiose o etiche. Nell'immaginario comune, rappresenta un errore che allontana dall'agire giusto. La parola è usata anche in senso più leggero, per indicare un piccolo sbaglio o una mancanza. In ogni caso, riflette la consapevolezza di aver fatto qualcosa che potrebbe essere migliorato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi fu commesso il peccato originaleFu creata mentre Adamo dormivaNe fu privato AdamoSono uguali all originaleFu detto il Conte Verde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Quello di Adamo fu originale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

I I O C L B N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BINOCOLI" BINOCOLI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.