PUGILE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Pugile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pugile? Il termine pugile indica chi si dedica all'arte della boxe, uno sport di combattimento molto antico e affascinante. Un pugile è un atleta che si sfida sul ring, allenandosi duramente per migliorare tecnica e resistenza. La figura del pugile rappresenta forza, determinazione e disciplina, elementi fondamentali per affrontare le sfide più dure nella vita e nello sport.

P Padova

U Udine

G Genova

I Imola

L Livorno

E Empoli

