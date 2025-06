Prospera e gagliarda nei cruciverba: la soluzione è Vegeta

VEGETA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Vegeta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vegeta.

Perché la soluzione è Vegeta? Vegetal descrive tutto ciò che riguarda le piante o deriva da esse, come alimenti, estratti o ambienti naturali. È un termine che richiama freschezza, naturalezza e vitalità, spesso associato a uno stile di vita sano e sostenibile. La parola invita a riflettere sulla connessione con la natura e il benessere che ne deriva. In sintesi, rappresenta l'essenza della vitalità attraverso il mondo vegetale.

V Venezia

E Empoli

G Genova

E Empoli

T Torino

A Ancona

