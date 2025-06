Poveri, miseri nei cruciverba: la soluzione è Tapini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poveri, miseri' è 'Tapini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPINI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tapini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tapini.

Perché la soluzione è Tapini? TAPINI è un termine che indica persone povere o sfortunate, spesso in modo affettuoso o scherzoso. Deriva dal dialetto e viene usato comunemente per descrivere chi attraversa momenti difficili o vive in condizioni di disagio. È una parola che trasmette empatia e comprensione verso chi si trova in difficoltà, ricordandoci che anche nelle situazioni più dure, c'è sempre spazio per la solidarietà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Ortese che scrisse Poveri e sempliciDignitari che elargivano sussidi ai poveriPoveri e infeliciAiutano i miseriI patimenti dei miseri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Poveri, miseri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

P Padova

I Imola

N Napoli

I Imola

