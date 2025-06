Portato, guidato tubatura, canale nei cruciverba: la soluzione è Condotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Portato, guidato tubatura, canale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Portato, guidato tubatura, canale' è 'Condotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDOTTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Condotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Condotto.

Perché la soluzione è Condotto? La parola condotto indica un tubo o canale utilizzato per il passaggio di aria, acqua o altri fluidi, spesso in edifici o impianti tecnici. Può essere guidato, come una tubatura che trasporta aria condizionata o gas, oppure un canale per i cavi elettrici. È un elemento fondamentale per garantire la corretta distribuzione e funzionalità in molte strutture, assicurando efficienza e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un canale generalistaGli Americani del canaleIl canale lungo le calliCondotto guidatoIl partito che fu guidato da Giorgio Almirante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Portato, guidato tubatura, canale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

T R E O A I T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TITOLARE" TITOLARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.