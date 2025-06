Popolarono l Attica nei cruciverba: la soluzione è Ioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Popolarono l Attica' è 'Ioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IONI

Curiosità e Significato... La parola Ioni è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ioni.

Perché la soluzione è Ioni? Ioni sono atomi o molecole che hanno acquistato o perso elettroni, diventando carichi positivamente o negativamente. Sono fondamentali in chimica e biologia, partecipando a processi come la trasmissione nervosa e l’equilibrio dei fluidi nel nostro corpo. La parola richiama anche le popolazioni dell'antica Grecia, come gli Ioni dell'Attica, noti per aver dato vita a alcune delle più grandi civiltà del mondo antico.

Hai davanti la definizione "Popolarono l Attica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

