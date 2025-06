Persone malate bisognose di cure nei cruciverba: la soluzione è Infermi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Persone malate bisognose di cure' è 'Infermi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFERMI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Infermi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Infermi? Infermi indica le persone che si trovano in uno stato di malattia o di salute compromessa e sono sotto cure mediche. Sono coloro che, per recuperare o mantenere il benessere, necessitano di assistenza specializzata in strutture come ospedali o cliniche. In sostanza, sono individui bisognosi di cure e attenzioni mediche per riprendersi e tornare in salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Presta la propria opera aiutando persone bisognoseL insieme di persone che realizzano un filmLo è la paziente che risponde alle cureRazza di persone spregevoliRiunire persone

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

