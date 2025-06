Oscillare come una finestra che apre in verticale nei cruciverba: la soluzione è Basculare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Oscillare come una finestra che apre in verticale' è 'Basculare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASCULARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Basculare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Basculare.

Perché la soluzione è Basculare? Basculare significa muoversi o inclinarsi come una finestra che si apre in verticale, passando da una posizione chiusa a una aperta, spesso con un movimento fluido e controllato. È un termine usato sia in ambito fisico che figurato, per indicare una rotazione o un movimento di oscillazione. In sostanza, rappresenta l’azione di inclinarsi o ruotare lungo un asse verticale.

L aria per cambiare la quale si apre la finestraFinestra che si apre in altoIl James de La finestra sul cortileUn tipo di finestraUna piccola finestra pubblicitaria online

La definizione "Oscillare come una finestra che apre in verticale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

S Savona

C Como

U Udine

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

