Occupato coinvolto nei cruciverba: la soluzione è Impegnato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Occupato coinvolto' è 'Impegnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPEGNATO

Perché la soluzione è Impegnato? Impegnato indica qualcuno che è occupato con un’attività o un impegno, come lavoro, studio o altri compiti. Significa che la persona non è disponibile perché sta dedicando il suo tempo a qualcosa di importante o programmato. È un termine comune per descrivere uno stato di presenza attiva e coinvolgimento in un progetto o evento. In breve, essere impegnati significa essere assorbiti in qualcosa di significativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se è occupato si riattaccaOccupato conquistatoCoinvolto in una relazione sentimentale stabileRagazze d uno scandalo che ha coinvolto BerlusconiL Harvey del cinema coinvolto nel #MeToo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Occupato coinvolto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

A R D N E O I Mostra soluzione



