LUNATICO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Lunatico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lunatico? LUNATICO si riferisce a una persona che ha un umore molto variabile e imprevedibile, spesso passando da momenti di allegria a stati di tristezza o irritabilità. È un termine usato per descrivere qualcuno con comportamenti instabili e mutevoli, come la luna, che cambia continuamente forma e lucentezza. In definitiva, indica una personalità contraddittoria e imprevedibile.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ha l umore costante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

U Udine

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

R N O L I



