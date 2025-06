Nasce in val Trenta nei cruciverba: la soluzione è Isonzo

ISONZO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Isonzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Isonzo.

Perché la soluzione è Isonzo? Isonzo è un fiume che scorre nella regione del Trentino-Alto Adige, noto per la sua importanza storica durante la Prima Guerra Mondiale. La frase Nasce in val Trenta indica che il fiume origina dalla Val Trenta, una valle delle Alpi. L'Isonzo attraversa paesaggi suggestivi e ha lasciato un segno profondo nella memoria italiana, rappresentando un simbolo di resilienza e storia.

