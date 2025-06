Modo scherzoso di indicare i figlioletti nei cruciverba: la soluzione è Marmocchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Modo scherzoso di indicare i figlioletti' è 'Marmocchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARMOCCHI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Marmocchi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Marmocchi.

Perché la soluzione è Marmocchi? Marmocchi è un termine affettuoso e scherzoso usato in italiano per indicare i figli piccoli o i bambini in modo tenero e giocoso. È un modo dolce e un po' goliardico per chiamare i più piccoli di casa, spesso usato tra genitori e amici. Questa parola cattura l’affetto e la simpatia che si prova verso i bambini, rendendola perfetta per esprimere tenerezza con un tocco di humor.

Hai davanti la definizione "Modo scherzoso di indicare i figlioletti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

