La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Marisa di Poveri ma belli' è 'Allasio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLASIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Allasio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Allasio.

Perché la soluzione è Allasio? Allasio è un termine italiano che indica un piccolo contenitore o cassettina, spesso usato per conservare oggetti di valore o ricordi. Deriva dal nome del celebre attore e conduttore italiano Walter Allasio, associato anche alla sua passione per il collezionismo. In modo più colloquiale, può riferirsi a un luogo di conservazione o a un piccolo scrigno. È una parola ricca di storia e fascino, perfetta per chi ama i dettagli nascosti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Ortese che scrisse Poveri e sempliciBorgo in provincia di Terni fra i più belli d ItaliaUna indimenticata MarisaDignitari che elargivano sussidi ai poveriPoveri e infelici

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

R I A M R A U Mostra soluzione



